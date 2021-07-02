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إقبال كبير من المواطنين على التطعيم بلقاح كورونا بشمال سيناء

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إقبال كبير من المواطنين على التطعيم بلقاح كورونا بشمال سيناء إقبال كبير من المواطنين على التطعيم بلقاح كورونا بشمال سيناء

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تشهد مراكز تطعيم كورونا بشمال سيناء، إقبال كبير من المواطنين، للحصول على لقاح المستجد "كوفيد-19".

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تطعيم ٥٩٧ مواطنًا بمركز التطعيم في مستشفي المركزي و٣٣٧ مواطنًا بمركز التطعيم بمستشفي الشيخ زويد المركزي و٦٤٦٠ مواطنًا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام.

أضاف المحافظ ، أن أجمالي من تلقوا لقاح فيروس كورونا في مراكز التطعيم علي مستوي المحافظة يبلغ 7394 مواطنًا ، من بينهم عدد ١٤٨٧ مواطنًا تلقوا الجرعتين الأولي والثانية.

بدوره، قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إن التطعيم مجاني بدون أي مقابل، وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات رسمية.

وأشار فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، إلى أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

المصرى اليوم

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