شمال سيناء تنتهي من الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

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انتهت محافظة شمال سيناء من الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ اعتبارا من العاشر من يوليو الجاري، حيث تم تجهيز وإعداد اللجان والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلبة للامتحانات في سهولة ويسر، بجانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين بمختلف الإدارات التعليمية وتزويدها بالوسائل المعيشية.

وشدد المحافظ على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تخصيص بوابات تعقيم بالمدارس التي بها لجان إمتحانية، والكشف الحراري على الطلاب قبل الدخول إلى لجان الامتحانات، والتطهير المستمر للجان الامتحانات، وتزويد اللجان بالمطهرات اللازمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية وسيارة إسعاف بالمدارس التي بها لجان.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، لافتًا إلى أن اللجان مجهزة الكترونيا لآداء الامتحانات فيما عدا 4 لجان ورقية.

أضاف رضوان، أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 2677 طالبًا وطالبة، منهم 2075 طالبا وطالبة بالقسم العلمي «علوم ورياضيات» و602 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على عدد 23 لجنة بواقع 9 لجان بالعريش«8 لجان الكترونية ولجنة واحدة ورقية»، 3 لجان بالشيخ زويد «لجنتين الكترونيتين وواحدة ورقية»، 10 لجان ببئر العبد«8 لجان الكترونية ولجنتين ورقيتين»، ولجنة واحدة بنخل الكترونية .