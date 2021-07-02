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مصادر :عاملة ظافة الفيوم تنفي التحرش .. وتؤكد مشادة كلامية وتشابك بالايدي فقط 

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مصادر :عاملة ظافة الفيوم تنفي التحرش .. وتؤكد مشادة كلامية وتشابك بالايدي فقط  مصادر :عاملة ظافة الفيوم تنفي التحرش .. وتؤكد مشادة كلامية وتشابك بالايدي فقط 

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كشفت مصادر أمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً مقطع بشأن قيام شخصين بمحاولة التحرش بإحدى الفتيات بالفيوم.

قالت المصادر :«بالفحص تم تحديد الجناة، وكذا تحديد هوية المجنى عليها، جميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم ويعملون بمخزن لجمع مخلفات القمامة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمان، وبإستدعاء المجنى عليها وبسؤالهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وتشابك بالأيدى دون حدوث ثمة إصابات بسبب أولوية جمع المخلفات بالمنطقة محل الواقعة.

ونفت المجنى عليها قيام المتهمان بالتحرش بها، وأضافت بعدم علمها بالقائم على نشر المقطع المشار إليه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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