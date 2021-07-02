بعد غلق شارع الهرم لمدة 3 أيام ... تعرف على الطريق البديلة للهروب من التكدس المروري

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أعلنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الجيزة اليوم الجمعية، غلق جزئي في شارع الهرم من الاتجاهين بهدف تنفيذ أعمال القطع العرضي في شارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع الوحدة العربية وناصر الثورة والظافر لنقل المرافق الغاز طبيعي المتعارضة مع مسار محطات الخط الرابع من مترو الأنفاق.

وقالت الإدارة العامة للمرور بانها أغلقت جزئيا بشارع الأهرام في الاتجاهين وتقاطعه مع شوارع الظافر وناصر الثورة والوحدة العربية، الظافر لمدة ثلاث أيام تبدأ من يوم الجمعة وحتى صباح الأحد الموافق 4 يوليو الجارى، مؤكدة بان الأعمال تبدأ من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

وأكدت إدارة مرور الجيزة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة، مع التنسيق مع الجهة المنفذة لوضع لوحات وأشارات الدالة على وجود أعمال حفر في المنطقة لمنع وقوع حوادث مرور في المنطقة.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء وتنشر الطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم لمدة ثلاث أيام تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتي الأحد 4 يوليو وهي:

1- غلق شارع الهرم بشكل جزئي ويسمح بمرور المركبات من جانب الأعمال.

2- شارع فيصل يعمل بشكل جيد خاصة بعد أعمال التوسيعات من من منطقة المريوطية إلى ميدان الجيزة.

3- غلق شارع الهرم في تقاطع شوارع الوحدة العربية وناصر الثورة والظافر فقط لمدة ثلاث أيام تبدأ من الجمعة حتي يوم الأحد.

4- أعمال الحفر تبدأ من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً بدون تعطيل في الحركة المرورية.

وأكدت إدارة مرور الجيزة بانه تعيين الخدمات المرورية اللازمة، مع التنسيق مع الجهة المنفذة لوضع لوحات وأشارات الدالة على وجود أعمال حفر في المنطقة لمنع وقوع حوادث مرور في المنطقة بعد غلق جزء من شارع الهرم في الاتجاهين.