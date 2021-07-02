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تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق
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الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر
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الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر
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الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية
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الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 صباحاً
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:20 صباحاً
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
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الاثنين 12 يوليو 2021 07:14 صباحاً
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو
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الاثنين 12 يوليو 2021 05:54 صباحاً
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى
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الاثنين 12 يوليو 2021 05:54 صباحاً
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»
-
الاثنين 12 يوليو 2021 05:25 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
فيسبوك تنضم إلى نادي الترليون دولار.. وهذه خطة السعودية لقطاع النقل
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cnn arabic
الجمعة 02 يوليو 2021 09:26 صباحاً
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