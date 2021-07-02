مركز شباب دسوق يحتفل بثورة 30 يونيو

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افتتحت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعبدالمنعم الكنانى وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وصبحى عبدالعزيز مدير إدارة خدمات الشباب بالمديرية، ومحمد انور مرسى مدير إدارة شباب دسوق في إطار الاحتفال بذكرى 30 يونيو المجيد معرض الأشغال اليدوية نادى الفتاة برئاسة أماني محمد على ،والمدربين اسراء سمير عاشور وبسمه الفاضلى، ومعرض الأنشطة الكشفية بقيادة القائد اشرف الانبياء قائد مجموعات الأمل الكشفية كما شهد مركز شباب دسوق العديد من البرامج وكرنفال رياضى فنى ثقافى بين مراكز الشباب المشاركة من مختلف الأنشطة المنفذة ضمن خطة الشباب.

حضر اللقاء العديد من القيادات الشبابية من مديرية الشباب وإدارة شباب دسوق والقيادات التنفيذية بمركز ومدينة دسوق

رافق رئيس المدينة محاسب، احمد سلطان نائب رئيس المدينة، اشرف داود رئيس حى شمال، دسوقى غباشي مدير المكتب .