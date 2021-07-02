منح قطاع التدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ شهادة الجوده

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قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ والعضو المنتدب في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إنه تم منح الإدارة العامة للتدريب بالشركة شهادة الجودة .Iso 9001:2015 .

حيث أسفرت المراجعة الخارجية على عدم وجود حالات عدم مطابقة وفي انتظار ورود الشهادة للإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة شركة TUV NORD مهندس مدحت عبدالعزيز أبوالنجا، كبير المراجعين في الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وتقدم مفتاح بالشكر للمحاسب،عصام بدر،وكيل الوزارة مدير الإدارة العامة للتدريب بالشركة،

و احمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة والعاملين بإدارة التدريب بالشركة على جهودهم المبذولة .