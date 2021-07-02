أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

ينتظر تقرير هام .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

Print
ينتظر تقرير هام .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 ينتظر تقرير هام .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب فى السوق المحلية، صباح اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، ارتفاعا طفيفا، بعد انخفاضه مساء الخميس فى استجابة لتغيرات الذهب عالميًا والتى تشهد حالة من التذبذب على مدار اليوم .

وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الجمعة، 887 جنيها، والذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 776 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 665 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6210 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا يتراوح مابين دولارين و4 دورلارات، رغم ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطه مع الذهب علاقة عكسية، مما ينذر بانخفاض المعدن الأصفر خلال اليوم، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى الدورة الأسيوية بنسبة 0.06%، وهبط الدولار بنسبة 0.04% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الجمعة، 784.17 جنيه ، وكان مساء الخميس، 783.92 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,777.55 $، وكانت مساء الخميس ، 1,775.46 $

وينتظر الذهب تقرير الوظائف المنتظر الإعلان عنه اليوم الجمعة والذى يحدد اتجاه الفيدرالى نحو التشديد الاقتصادى من عدمه وأى ضعف فى تقرير الوظائف سيكون دافعا للاحتياطى الفيدرالى للإبقاء على تشديد السياسة النقدية لفترة مقبلة، مما يؤثر ايجابيا على موقف الذهب وسلبيا على الدولار .

اقرأ أيضا :

رغم انخفاضه في الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو

«يتجه نحو أسوأ انخفاض من 2016».. أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

«يتعرض لضغوط».. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

فقد بريقه.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

ارتفاع جديد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم السبت 26 يونيو 2021

تذبذب أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 26 يونيو 2021 (تعرف على الأسباب)

ارتفع بهذه القيمة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر