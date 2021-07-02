★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب فى السوق المحلية، صباح اليوم الجمعة 2 يوليو 2021، ارتفاعا طفيفا، بعد انخفاضه مساء الخميس فى استجابة لتغيرات أسعار الذهب عالميًا والتى تشهد حالة من التذبذب على مدار اليوم .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الجمعة، 887 جنيها، والذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 776 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 665 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6210 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا يتراوح مابين دولارين و4 دورلارات، رغم ارتفاع مؤشر الدولار والذى تربطه مع الذهب علاقة عكسية، مما ينذر بانخفاض المعدن الأصفر خلال اليوم، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب فى الدورة الأسيوية بنسبة 0.06%، وهبط الدولار بنسبة 0.04% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الجمعة، 784.17 جنيه ، وكان مساء الخميس، 783.92 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,777.55 $، وكانت مساء الخميس ، 1,775.46 $

وينتظر الذهب تقرير الوظائف المنتظر الإعلان عنه اليوم الجمعة والذى يحدد اتجاه الفيدرالى نحو التشديد الاقتصادى من عدمه وأى ضعف فى تقرير الوظائف سيكون دافعا للاحتياطى الفيدرالى للإبقاء على تشديد السياسة النقدية لفترة مقبلة، مما يؤثر ايجابيا على موقف الذهب وسلبيا على الدولار .

اقرأ أيضا :

رغم انخفاضه في الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو

«يتجه نحو أسوأ انخفاض من 2016».. أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

«يتعرض لضغوط».. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

فقد بريقه.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

ارتفاع جديد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم السبت 26 يونيو 2021

تذبذب أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 26 يونيو 2021 (تعرف على الأسباب)

ارتفع بهذه القيمة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021