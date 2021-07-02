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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق
-
الاثنين 12 يوليو 2021 07:20 صباحاً
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية
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الاثنين 12 يوليو 2021 07:14 صباحاً
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو
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الاثنين 12 يوليو 2021 05:54 صباحاً
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى
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الاثنين 12 يوليو 2021 05:54 صباحاً
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض
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الاثنين 12 يوليو 2021 04:57 صباحاً
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي
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الاثنين 12 يوليو 2021 04:57 صباحاً
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا»
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الاثنين 12 يوليو 2021 04:57 صباحاً
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده
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الاثنين 12 يوليو 2021 04:43 صباحاً
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»
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الاثنين 12 يوليو 2021 04:29 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
البابا فرنسيس يلتقي قادة كنائس لبنان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 02 يوليو 2021 09:02 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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