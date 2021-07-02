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طقس الجمعة.. شديد الحرارة في شمال سيناء

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طقس الجمعة.. شديد الحرارة في شمال سيناء طقس الجمعة.. شديد الحرارة في شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين19 وحتي 38 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 25 إلى 35 درجة، ورفح ما بين 24 إلى 34 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء، ما بين 19 إلى 38 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوي بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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