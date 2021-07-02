★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

علق حمو بيكا، على منعه من الغناء بالحفلات بقرار من نقابة الموسيقيين، لعدم حصوله على تصاريح، قائلا: لغيت كل حجوزاتى وأخدت أول كورس في الغناء اليوم».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، عبر برنامجه يحدث في مصر المذاع على قناة «إم بى سي مصر»: «رحت للدكتور محمد عبدالستار وأخدت أول كورس في الغناء.. ونفسى من زمان أكون تحت مظلة النقابة».

وحول تصريحات بيكا قال الفنان هاني شاكر، في مداخلة للبرنامج: «أنا قلت لحمو بيكا خد دروس في الغناء وبطل شغل شوية قبل ما تقدم تاني في نقابة الموسيقيين».

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، منعت مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء بالحفلات، لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن مطرب المهرجانات حمو بيكا شكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على السماح له بالغناء، وبعد ساعتين تلقت النقابة الكثير من الاتصالات، معقبًا: «الكلام دا ما حصلش والنقابة أصدرت بيانًا حول الأمر».

وتابع «مرتضى»، في تصريحات تليفزيونية، أن النقابة أصدرت بيانًا يتضمن أسماء بعض مطربي المهرجانات من بينهم حمو بيكا، ونص البيان على منع التعامل معهم، معقبًا: «ما ينفعش طبيب يشتغل إلا وهو عضو في نقابة الأطباء، وقانون الموسيقيين مثله مثل باقي النقابات، والقوانين التي تضبط العمل داخل النقابات واحدة».

وأضاف: «الأخ حمو بيكا مش عضو في نقابة الموسيقيين، ولا ينتمي إليها، ولا يجب أن يتمسح بها، في قواعد للانضمام للنقابة، وحال اجتياز مرحلة الأوراق يتم الدخول مرحلة الاختبار، وبعد اجتياز الاختبار يدخل مرحلة أخرى».