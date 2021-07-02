خلال أيام.. بوتين سيوقع مرسوما جديدا لاستئناف الرحلات الجوية في البحر الأحمر وشرم الشيخ

أنهى مطار الغردقة الدولي، استعدادته لاستقبال الموظفين الروس الذين سيتولون متابعة إجراءات وصول وسفر الرحلات الروسية بمطار الغردقة، استعدادا لاستئناف حركة الطيران، حيث تم الانتهاء من إجراءات الحجز لهم من جانب إحدي الشركات السياحية باحدي القري السياحية، ويصل عددهم نحو ٨ أفراد

وعلي هامش مشاركته في ختام ملتقي الغردقة الدولي للفنون والنحت بالغردقة، كشف «فيكتور فوروباييف»، القنصل الروسي بالغردقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيوقع مرسوما جديدا لعودة رحلات الطيران الشارتر لمطارات الغردقة وشرم الشيخ، خلال أيام، بعد إلغاء القرار السابق الذي تم توقيعه عقب سقوط الطائرة الروسية عقب إقلاعها بدقائق من مطار شرم الشيخ أواخر 2015.

وأشاد القنصل الروسي بمطار الغردقة والإجراءات الأمنية المتخذة، وانه لا يقل عن أي مطار عالمي، حيث يضم مختلف الأجهزة والإمكانيات التي تجعله مطارًا آمنا لاستقبال السائحين الروس والتي يتطلع إليها الشعب الروسي نظرا لحبه لمصر والمدن السياحية، خاصة مدينة الغردقة.