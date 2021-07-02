مصطفى حجاج يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا الفنان مصطفى حجاج حفلا غنائيا كامل العدد في إحدى القرى السياحية بمدينة بورسعيد.

وشددت الجهة المنظمة للحفل على جميع الحاضرين باتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والمُعلنة من قبل الدولة.

وأشعل مصطفى الحفل بمجموعة كبيرة من الأغانى منها«خطوة ويا بتاع النعناع ونصيبى وقسمتى وكلة شمال والف مرة»..وسط حضور كبير من الشباب..ووسط تأمين شديد من الجهات الأمنية .

واحتفل مصطفى حجاج منذ أيام بطرح أغنية جديدة والتى تحمل اسم «والله ما ينفع»، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع على فتح الله، والكليب إخراج محمد القاضي.