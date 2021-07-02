تاكيس: هدفي فوز بيراميدز بجميع البطولات وتعاملت مع طرد دونجا بهذه الطريقة

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أكد تاكسي جونياس مدرب نادي بيراميدز، أنه موجود في منصبه هو وجهازه المعاون بهدف وضع بيراميدز في المسار الصحيح والمنافسة على جميع البطولات في المرحلة المقبلة، مشددا على أنه تعامل مع الطرد المبكر في الشوط الأول لمباراة الاهلي لنبيل دونجا بصورة جيدة، وفي حال لعب فريقه باقي اللقاء بتشكيل كامل كان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل، واللعب ناقصا لفترة طويلة أمام فريق بحجم الأهلي يعتبر موقفا صعبا لأي فريق ينافسه، وبالرغم من الطرد أهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بأن يخرج الفريق بنتيجة أفضل، وكذلك الأهلي أهدر هو الآخر بعض الفرص.

وأضاف المدرب أنه سيحاول وضع شخصيته مع بيراميدز، ولابد من الصبر من أجل ظهور بصمته في الفترة المقبلة، وهدف بيراميدز هو أن يكون في المنافسة على البطولات مستقبلا، ولكنه مع العمل الجاد والقوي سيكون قادرا على وضع الفريق في المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن بشرط عدم التسرع والاستعجال ولابد من الصبر ليظهر الفريق بصورة أفضل.

أضاف بأن نتيجة التعادل مرضية إلى حد كبير كونها أول مباراة له في منصب المدير الفني، وهناك ١١ مباراة أخرى في الدوري بجانب كأس مصر، وهدفه هو الفوز في جميع المباريات، وهذا الهدف لن يتحقق بالكلام فقط ولكنه بالعمل الجاد، وبيراميدز لا يخشى أي فريق وقادر على الفوز أمام أي خصم.