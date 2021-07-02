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تعرف علي سبب غياب ثنائي عن التدريبات

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تعرف علي سبب غياب ثنائي الزمالك عن التدريبات تعرف علي سبب غياب ثنائي عن التدريبات

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حصل الثنائي يوسف إبراهيم «أوباما» وإمام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على راحة من مران، وهذا هو سبب غيابهم عن المران بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني

ويغيب الثنائي عن مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في الدوري بسبب الايقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الإثنين المقبل على القاهرة، في تمام الساعة التاسعة مساء، في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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