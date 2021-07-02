رضا عبد العال: الأهلي مبيحترمش تاريخ حد.. ولو هناك تحكيم عادل لن يفوز بمباراة

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قال رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن هناك حملة ممنهجة ضد شريف إكرامي، ورمضان صبحي، وأحمد فتحي، وعبدالله السعيد، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بسبب رحيلهم عن النادي الأهلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «هل رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وعبدالله السعيد، أذنبوا بالرحيل عن الأهلي والإنتقال لييراميدز؟ ما الأهلي مبيحترمش تاريخ حد، ترك من قبل حسام غالي وعماد متعب، وأحمد شوبير، ووليد صلاح الدين، وهادي خشبة، وأخيرًا حسام عاشور، الكابتن التاريخي للنادي»، مضيفا: «إيه المشكلة في رحيل رمضان صبحي، هل النادي هيقفل؟ مع الخطيب اعتزل وطاهر أبوزيد إعتزل».

وأشار إلى أن «الأهلي ظهر بمستوى سيئ للغاية خلال مباراة بيراميدز، وكان بيشحت كورة، ولو لم يتعرض نبيل دونجا، للطرد لخسر الأهلي المباراة»، مضيفًا: «لو هناك تحكيم عادل في المباريات المقبلة، لن يفوز الفريق الأحمر».

وأوضح أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي هو المسؤول عن التعادل الذي حققه الأهلي أمام بيراميدز، بداية من طريقة اللعب الخاطئة التي بدأ بها المباراة، مروراً بالتبديلات الغير مبررة التي أجراها، بالإضافة إلى عدم استغلال النقص العددي في صفوف المنافس».

وأكمل :«أناشد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بضرورة إقالة موسيماني (الدوري بيضيـع)، كما أن لاعبي القلعة الحمراء هم من يحققون النتائج الإيجابية بإصرارهم على الفوز، فالفريق لا يقدم الآداء المعهود منذ قدوم هذا المدرب إلى قيادة المارد الأحمر» .