«زى النهارده» انتحار حائز نوبل في الأدب أرنست هيمنجواى ٢ يوليو ١٩٦١

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرنست هيمنجواى، روائى أمريكى بارز، له عدد من الروايات التي تعد علامات في تاريخ الأدب العالمى، ومن هذه الروايات و«لمن تقرع الأجراس» و«وداعًا للسلاح» و«ثم تشرق الشمس» و«الذين يملكون والذين لا يملكون»، وتحكى روايته الأشهر «العجوز والبحر» عن صياد سمك عجوز هو سانتياجو الذي لم يفارقه الأمل في الظفر بصيد سمين رغم مرور 84 يوما عليه دون صيد يستحق، وكانت تربطه علاقة حميمة تصل لحد الأبوة بالصبى مانولين الذي اتخذه مساعداً وأنيساً في رحلاته غير أن الحظ السيئ الذي لازم سانتياجو حدا بوالد الصبى أن يرغم ابنه على ترك العمل مع العجوز والعمل مع آخر يكون أوفر حظاً، غير أن الصبى لم يتخل عن العجوز وظل يتردد عليه ويطلب العودة للعمل معه وفى اليوم الخامس والثمانين ساعده في الإعداد ليوم صيد جديد وودعه وأصر سانتياجو على الظفر بصيد جيد، وأمكنه اصطياد سمكة مرلين ضخمة بعد مناورات شاقة استمرت لثلاثة أيام إلى أن تمكن منها وثبتها في المركب غير أن دماءها جذبت أسماك القرش التي لاحقت الصيد الثمين،وظلت تنهش فيها فلم يبق منها سوى رأسها وهيكلها وأخيراً وصل للشاطئ وتجمع الصيادون حول المركب منبهرين وعاد الصبى للعمل وتقول سيرة الروائى الأمريكى «هيمنجواى» إنه ولد في ٢١ يوليو ١٨٩٩ لعائلة برجوازية في ولاية إلينوى، وكان والده طبيبًا وأمه معلمة موسيقى، وقد قرر أرنست هيمنجواى ألا يلتحق بالجامعة وعمل محررًا في صحيفة محلية في كنساس في ١٩١٧، وكانت أمريكا قد قررت دخول الحرب العالميةالأولى، فقرر هو أن يخوض التجربة ويلتحق بالجيش وعمل على سيارة إسعاف، لأنه لم يكن مؤهلاً صحياً للقتال، وكان الأمر أشبه بخوض مغامرة وجرح وعاد لأمريكا وعمل مراسلاً لصحيفة «كورنتو ستار» كان أرنست هيمنجواى عنصرًا في مجموعة المغتربين في باريس في العشرينيات التي عرفت باسم «الجيل الضائع»، وعاش حياة مشاغبة وتزوج أربع مرات وكان له الكثيرمن العلاقات العاطفية وغير جائزة نوبل في الأدب التي حصل عليها في ١٩٥٤ عن رواية العجوز والبحر،فقد حصل على جائزة بوليتزر الأمريكية عام ١٩٥٣وفى سنوات عمره الأخيرة انتقل للعيش في منزل بكوبا وبدأ يعانى من اضطرابات عقلية فأقدم على الانتحار في ١٩٦١وفشل وخضع للعلاج بالصدمات الكهربية وبعد ثلاثة أسابيع من بلوغه الثانية والستين وضع حدًا لحياته بإطلاق الرصاص على رأسه «زى النهارده» في ٢ يوليو ١٩٦١ في منزله.