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في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم، والذي صدر مؤخرا من موقع فوتبول داتابيز، تصدر نادي بايرن ميونيخ الترتيب متفوقا ب 2052 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1982 نقطة ثم إنتر ميلان في المركز الثالث ولديه 1944 نقطة يليه ريال مدريد بـ 1937 نقطة ثم فريق تشيلسي جامعا 1925 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1899 نقطة يليهم من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.
وعلى مستوى الأندية العربية والأفريقية، تصدر النادي الأهلي المصري الجميع محتلاً المركز 33 عالمياً برصيد 1725 نقطة ومتقدما عن مركزه السابق والذي كان 38 عالميا.
وعربيا، حل نادي الهلال السعودي المركز 85 عالميا خلف النادي الأهلي والثاني أسيويا، يليه نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 113 عالميا، ثم نادي السد القطري في المركز 129 عالميا والسابع آسيويا , ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والثالث افريقيا، يليه نادي الزمالك في المركز 142 عالميا والثالث افريقيا.
وعلى المستوى الأفريقي، جاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي، يليه نادي صن داونز في المركز 136 عالميا، ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والثالث افريقيا، ثم نادي الزمالك في المركز 142 عالميا وفي المركز الرابع أفريقيا، ليكون الفارق بين النادي الأهلي ونادي الزمالك 109 مركزا عالميًا.
وفيما يلي تصنيف أقوى 50 نادياً على مستوى العالم، موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أقوى 10 أندية أفريقية، والترتيب العالمي والأفريقي وعدد النقاط:
تصنيف أقوى 10 أندية أفريقية
|
الترتيب
|
النادي- الدولة
|
النقاط
|
1
|
Al Ahly
Egypt
|
1737
|
2
|
Mamelodi Sundowns FC
South Africa
|
1580
|
3
|
Esperance de Tunis
Tunisia
|
1580
|
4
|
El Zamalek
Egypt
|
1577
|
5
|
TP Mazembe
Congo DR
|
1572
|
6
|
Etoile du Sahel
Tunisia
|
1538
|
7
|
Wydad Casablanca
Morocco
|
1535
|
8
|
RCA Raja Casablanca Athletic
Morocco
|
1527
|
9
|
Al Hilal Omdurman
Sudan
|
1525
|
10
|
Vita Club
Congo DR
|
1525
أقوى 50 نادي عالميا
|
الترتيب
|
النادي- الدولة
|
النقاط
|
1
|
Bayern München
Germany
|
2052
|
2
|
Manchester City
England
|
1982
|
3
|
Inter Milan
Italy
|
1944
|
4
|
Real Madrid
Spain
|
1937
|
5
|
Chelsea FC
England
|
1925
|
6
|
Liverpool FC
England
|
1899
|
7
|
Barcelona
Spain
|
1889
|
8
|
Paris Saint-Germain
France
|
1885
|
9
|
Atlético Madrid
Spain
|
1872
|
10
|
Ajax Amsterdam
Netherlands
|
1870
|
11
|
Juventus
Italy
|
1863
|
12
|
Borussia Dortmund
Germany
|
1856
|
13
|
Manchester United
England
|
1850
|
14
|
Atalanta
Italy
|
1841
|
15
|
SSC Napoli
Italy
|
1841
|
16
|
FC Porto
Portugal
|
1835
|
17
|
AC Milan
Italy
|
1831
|
18
|
Sevilla
Spain
|
1823
|
19
|
Arsenal
England
|
1806
|
20
|
Villarreal
Spain
|
1793
|
21
|
Lille
France
|
1790
|
22
|
Benfica
Portugal
|
1774
|
23
|
RB Leipzig (GER)
Germany
|
1772
|
24
|
Slavia Prague
Czech Republic
|
1757
|
25
|
River Plate
Argentina
|
1756
|
26
|
Lyon
France
|
1752
|
27
|
Wolfsburg
Germany
|
1750
|
28
|
Eintracht Frankfurt
Germany
|
1746
|
29
|
Sporting
Portugal
|
1746
|
30
|
Rangers
Scotland
|
1745
|
31
|
Tottenham Hotspur
England
|
1744
|
32
|
Racing Club
Argentina
|
1737
|
33
|
Al Ahly
Egypt
|
1737
|
34
|
West Ham United
England
|
1735
|
35
|
Flamengo
Brazil
|
1731
|
36
|
FK Red Star Belgrade
Serbia
|
1731
|
37
|
Shakhtar Donetsk
Ukraine
|
1731
|
38
|
Olympiakos
Greece
|
1728
|
39
|
Real Sociedad
Spain
|
1726
|
40
|
Leeds United
England
|
1725
|
41
|
Red Bull Salzburg
Austria
|
1720
|
42
|
Monaco
France
|
1719
|
43
|
Flora Tallinn
Estonia
|
1718
|
44
|
Roma
Italy
|
1717
|
45
|
Boca Juniors
Argentina
|
1717
|
46
|
Real Betis
Spain
|
1716
|
47
|
PSV Eindhoven
Netherlands
|
1709
|
48
|
Borussia Mönchengladbach
Germany
|
1708
|
49
|
AZ Alkmaar
Netherlands
|
1707
|
50
|
Dinamo Zagreb
Croatia
|
1705