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في أحدث تصنيف للأندية عالميا .. الأهلي يتقدم 5 مراكز ويوسع الفارق مع (تفاصيل)

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في أحدث تصنيف للأندية عالميا .. الأهلي يتقدم 5 مراكز ويوسع الفارق مع الزمالك (تفاصيل) في أحدث تصنيف للأندية عالميا .. الأهلي يتقدم 5 مراكز ويوسع الفارق مع (تفاصيل)

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في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم، والذي صدر مؤخرا من موقع فوتبول داتابيز، تصدر نادي بايرن ميونيخ الترتيب متفوقا ب 2052 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1982 نقطة ثم إنتر ميلان في المركز الثالث ولديه 1944 نقطة يليه ريال مدريد بـ 1937 نقطة ثم فريق تشيلسي جامعا 1925 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1899 نقطة يليهم من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.

وعلى مستوى الأندية العربية والأفريقية، تصدر النادي الأهلي المصري الجميع محتلاً المركز 33 عالمياً برصيد 1725 نقطة ومتقدما عن مركزه السابق والذي كان 38 عالميا.

وعربيا، حل نادي الهلال السعودي المركز 85 عالميا خلف النادي الأهلي والثاني أسيويا، يليه نادي الدحيل القطري الذي حل في المركز 113 عالميا، ثم نادي السد القطري في المركز 129 عالميا والسابع آسيويا , ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والثالث افريقيا، يليه نادي في المركز 142 عالميا والثالث افريقيا.

وعلى المستوى الأفريقي، جاء نادي الترجي خلف النادي الأهلي، يليه نادي صن داونز في المركز 136 عالميا، ثم نادي الترجي في المركز 137 عالمياً والثالث افريقيا، ثم نادي الزمالك في المركز 142 عالميا وفي المركز الرابع أفريقيا، ليكون الفارق بين النادي الأهلي ونادي الزمالك 109 مركزا عالميًا.

وفيما يلي تصنيف أقوى 50 نادياً على مستوى العالم، موضحا الترتيب وعدد النقاط، بالإضافة إلى أقوى 10 أندية أفريقية، والترتيب العالمي والأفريقي وعدد النقاط:

تصنيف أقوى 10 أندية أفريقية

الترتيب

النادي- الدولة

النقاط

1

Al Ahly

Egypt

1737

2

Mamelodi Sundowns FC

South Africa

1580

3

Esperance de Tunis

Tunisia

1580

4

El Zamalek

Egypt

1577

5

TP Mazembe

Congo DR

1572

6

Etoile du Sahel

Tunisia

1538

7

Wydad Casablanca

Morocco

1535

8

RCA Raja Casablanca Athletic

Morocco

1527

9

Al Hilal Omdurman

Sudan

1525

10

Vita Club

Congo DR

1525

أقوى 50 نادي عالميا

الترتيب

النادي- الدولة

النقاط

1

Bayern München

Germany

2052

2

Manchester City

England

1982

3

Inter Milan

Italy

1944

4

Real Madrid

Spain

1937

5

Chelsea FC

England

1925

6

Liverpool FC

England

1899

7

Barcelona

Spain

1889

8

Paris Saint-Germain

France

1885

9

Atlético Madrid

Spain

1872

10

Ajax Amsterdam

Netherlands

1870

11

Juventus

Italy

1863

12

Borussia Dortmund

Germany

1856

13

Manchester United

England

1850

14

Atalanta

Italy

1841

15

SSC Napoli

Italy

1841

16

FC Porto

Portugal

1835

17

AC Milan

Italy

1831

18

Sevilla

Spain

1823

19

Arsenal

England

1806

20

Villarreal

Spain

1793

21

Lille

France

1790

22

Benfica

Portugal

1774

23

RB Leipzig (GER)

Germany

1772

24

Slavia Prague

Czech Republic

1757

25

River Plate

Argentina

1756

26

Lyon

France

1752

27

Wolfsburg

Germany

1750

28

Eintracht Frankfurt

Germany

1746

29

Sporting

Portugal

1746

30

Rangers

Scotland

1745

31

Tottenham Hotspur

England

1744

32

Racing Club

Argentina

1737

33

Al Ahly

Egypt

1737

34

West Ham United

England

1735

35

Flamengo

Brazil

1731

36

FK Red Star Belgrade

Serbia

1731

37

Shakhtar Donetsk

Ukraine

1731

38

Olympiakos

Greece

1728

39

Real Sociedad

Spain

1726

40

Leeds United

England

1725

41

Red Bull Salzburg

Austria

1720

42

Monaco

France

1719

43

Flora Tallinn

Estonia

1718

44

Roma

Italy

1717

45

Boca Juniors

Argentina

1717

46

Real Betis

Spain

1716

47

PSV Eindhoven

Netherlands

1709

48

Borussia Mönchengladbach

Germany

1708

49

AZ Alkmaar

Netherlands

1707

50

Dinamo Zagreb

Croatia

1705

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