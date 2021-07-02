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أعرب مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق فاركو، عن سعادته البالغة بعد التأهل رسميًا إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ ناديه، بعد أن احتل قمة المجموعة الثانية بمسابقة دوري القسم الثاني.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إن المنافسة كانت شرسة في بداية الدوري، مشيرًا إلى أنه تسلم الفريق وهو في المركز التاسع.

وأضاف مجدي عبدالعاطي، أن اللاعبين كانوا يشاركون تحت ضغط كبير بسبب المنافسة الشرسة، وكانت هناك مباريات قوية.

وأكد المدير الفني لفريق فاركو، على ثقته في الدعم الذي سيلقاه النادي في الموسم المقبل، والتواجد بقوة في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن فاركو لن يكون أقل من الأندية التي صعدت وصنعت اسمها.

واختتم مجدي عبدالعاطي مداخلته، مؤكدًا أن الموسم المقبل سيليق باسم النادي وأنه يخطط للموسم الذي يليه أن يكون في المربع الذهبي بترتيب الدوري العام.

كان مجدي عبدالعاطي، نجح في قيادة فريق أسوان للصعود إلى الدوري الممتاز قبل موسمين، ليكرر عبدالعاطي إنجازه مع أسوان هذا الموسم خلال قيادته لفريق فاركو.