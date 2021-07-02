أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مدرب فاركو: انتظرونا في المربع الذهبي للممتاز ()

Print
مدرب فاركو: انتظرونا في المربع الذهبي للممتاز (فيديو) مدرب فاركو: انتظرونا في المربع الذهبي للممتاز ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق فاركو، عن سعادته البالغة بعد التأهل رسميًا إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخ ناديه، بعد أن احتل قمة المجموعة الثانية بمسابقة دوري القسم الثاني.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إن المنافسة كانت شرسة في بداية الدوري، مشيرًا إلى أنه تسلم الفريق وهو في المركز التاسع.

وأضاف مجدي عبدالعاطي، أن اللاعبين كانوا يشاركون تحت ضغط كبير بسبب المنافسة الشرسة، وكانت هناك مباريات قوية.

وأكد المدير الفني لفريق فاركو، على ثقته في الدعم الذي سيلقاه النادي في الموسم المقبل، والتواجد بقوة في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن فاركو لن يكون أقل من الأندية التي صعدت وصنعت اسمها.

واختتم مجدي عبدالعاطي مداخلته، مؤكدًا أن الموسم المقبل سيليق باسم النادي وأنه يخطط للموسم الذي يليه أن يكون في المربع الذهبي بترتيب الدوري العام.

كان مجدي عبدالعاطي، نجح في قيادة فريق أسوان للصعود إلى الدوري الممتاز قبل موسمين، ليكرر عبدالعاطي إنجازه مع أسوان هذا الموسم خلال قيادته لفريق فاركو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

عمرو أديب يحذر من انهيار سد النهضة: المياه هتعدي كوبري قصر النيل (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)

أحمد داش يطرح برومو «الحرامي 2» ويعلن موعد عرضه (فيديو)