أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ممدوح الدماطي: سليم حسن من أعظم علماء الآثار المصريين

Print
ممدوح الدماطي: سليم حسن من أعظم علماء الآثار المصريين ممدوح الدماطي: سليم حسن من أعظم علماء الآثار المصريين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، موسوعة القديمة، بمحور ملتقي الكتب في أول أيام معرض الكتاب، والتى قام بتأليفها العالم الراحل سليم حسن.

وقال الدكتور ممدوح الدماطي، إن موسوعة مصر القديمة تلبي احتياجات كل من القارئ العام المثقف والمتخصص؛ فما من مسألة قد نريد البحث فيها عن الحضارة المصرية، إلا وسنجدها في الموسوعة، مشيرًا إلى أن سليم حسن، بدأ كتابتها عام 1940 وأنهاها عام 1960، أي أنها استغرقت حوالي 20 عامًا وكان قد بدأ في كتابة الجزء السابع عشر ولكنه توفى.

وألقى الدماطي الضوء، في بداية حديثه على تاريخ سليم حسن، أحد أعظم علماء الآثار المصرية القديمة في بدايات القرن العشرين، وإسهاماته في علم الآثار والحفائر ودوره الهام في إنقاذ آثار النوبة التي كانت مهددة بالغرق

واستعرض بعد ذلك تفاصيل موسوعة مصر القديمة المكونة من 16 جزءا، والموضوعات التي تناقشها سواء التاريخ السياسي، الفن، العمارة، الأدب، الحياة الاجتماعية، علاقة مصر بجيرانها، وجميع المظاهر الحضارية. بالإضافة إلى جزئين آخرين عن كل ما يتعلق بالأدب وفنونه في مصر القديمة.

وأضاف: سليم حسن، أحد أعظم علماء الآثار المصرية القديمة في بدايات القرن العشرين، وإسهاماته في علم الآثار والحفائر ودوره الهام في إنقاذ آثار النوبة التي كانت مهددة بالغرق.

وأوضح أن موسوعة مصر القديمة تضم 16 جزءا، وتناقشش موضوعاتها التاريخ السياسي، الفن، العمارة، الأدب، الحياة الاجتماعية، علاقة مصر بجيرانها، وجميع المظاهر الحضارية. بالإضافة إلى جزئين آخرين عن كل ما يتعلق بالأدب وفنونه في مصر القديمة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021