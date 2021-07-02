ممدوح الدماطي: سليم حسن من أعظم علماء الآثار المصريين

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ناقش الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق، موسوعة مصر القديمة، بمحور ملتقي الكتب في أول أيام معرض الكتاب، والتى قام بتأليفها العالم الراحل سليم حسن.

وقال الدكتور ممدوح الدماطي، إن موسوعة مصر القديمة تلبي احتياجات كل من القارئ العام المثقف والمتخصص؛ فما من مسألة قد نريد البحث فيها عن الحضارة المصرية، إلا وسنجدها في الموسوعة، مشيرًا إلى أن سليم حسن، بدأ كتابتها عام 1940 وأنهاها عام 1960، أي أنها استغرقت حوالي 20 عامًا وكان قد بدأ في كتابة الجزء السابع عشر ولكنه توفى.

وألقى الدماطي الضوء، في بداية حديثه على تاريخ سليم حسن، أحد أعظم علماء الآثار المصرية القديمة في بدايات القرن العشرين، وإسهاماته في علم الآثار والحفائر ودوره الهام في إنقاذ آثار النوبة التي كانت مهددة بالغرق

واستعرض بعد ذلك تفاصيل موسوعة مصر القديمة المكونة من 16 جزءا، والموضوعات التي تناقشها سواء التاريخ السياسي، الفن، العمارة، الأدب، الحياة الاجتماعية، علاقة مصر بجيرانها، وجميع المظاهر الحضارية. بالإضافة إلى جزئين آخرين عن كل ما يتعلق بالأدب وفنونه في مصر القديمة.

وأضاف: سليم حسن، أحد أعظم علماء الآثار المصرية القديمة في بدايات القرن العشرين، وإسهاماته في علم الآثار والحفائر ودوره الهام في إنقاذ آثار النوبة التي كانت مهددة بالغرق.

وأوضح أن موسوعة مصر القديمة تضم 16 جزءا، وتناقشش موضوعاتها التاريخ السياسي، الفن، العمارة، الأدب، الحياة الاجتماعية، علاقة مصر بجيرانها، وجميع المظاهر الحضارية. بالإضافة إلى جزئين آخرين عن كل ما يتعلق بالأدب وفنونه في مصر القديمة.