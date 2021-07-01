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السيطرة على حريق في مخبز بشبرا الخيمة

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السيطرة على حريق في مخبز بشبرا الخيمة السيطرة على حريق في مخبز بشبرا الخيمة

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اندلع حريق في احد المخابز بمنزل في حي شرق شبرا الخيمة وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر في الأرواح، وأخطرت النيابة وأمرت بندب المعمل الجنائي، لمعرفة أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق في أحد المنازل في شبرا الخيمة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارات الاطفاء وتبين نشوب حريق في مخبز بمنزل بشارع ترعة الشبابوري.

وعلى الفور جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون أي خسائر في الأرواح، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصرى اليوم

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