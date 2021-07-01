أخبار عاجلة

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون البلدية" تطلق خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة "بلدي"

Print
"الشؤون البلدية" تطلق خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة "بلدي" "الشؤون البلدية" تطلق خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة "بلدي"
لتسهيل إجراءات البناء، وتحقيق التحول الرقمي

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي, خدمات إصدار الرخص الإنشائية إلكترونيًّا حيث توفر المنصة أهم خدمات الرخص الإنشائية، مثل: إصدار رخصة بناء جديد، تجديد، ترميم وشهادة إشغال المبنى وغيرها لتسهيل إجراءات البناء، وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات البلدية المقدّمة لمدن المملكة، ورفع مؤشرات الأداء في تقارير التنافسية الدولية؛ لتحسين تجربة المستفيدين في تقديم الخدمات.

وتتكامل الجهود في هذه الخدمة مع الهيئات الملكية لتطوير المدن، ومقدمي الخدمات من الجهات الحكومية، مثل: وزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص، مثل: شركة المياه الوطنية، والشركة للكهرباء، وشركة ملاذ للتأمين؛ لتحقيق التكامل في الربط التقني، والتحقق الإلكتروني من المستندات المقدمة، حيث يوفّر ذلك على المستفيد الوقت والجهد، كما يسهل أيضًا الإجراءات المرتبطة مع هذه الجهات.

يُذكر أن إصدار الرخصة الإنشائية عبر منصة "بلدي" يستلزم إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية من المقاولين للمنشآت التجارية، والسكنية التجارية، وتم إلزام تقديم التأمين للمباني السكنية ابتداءً من تاريخ 1 يوليو 2021م.

كما تتطلب الرخصة الإنشائية تطبيق كود البناء السعودي، وهو ما يتميز بقواعده الهندسية الحديثة، من خلال وضع حد معايير السلامة، والحماية، والصحة؛ وذلك لضمان جودة الحياة، مما يتيح للمستفيد إصدار رخصة البناء عبر المكاتب الهندسية المتخصصة الحاصلة على شهادة التصنيف المدرجة في منصة "بلدي".وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين

"العسومي": زيارة سُلطان عُمان إلى السعودية ترسخ وتؤكد عمق العلاقات بين البلدين