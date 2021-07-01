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بعد قرار مفاجئ.. انخفاض الذهب فى وعالميا مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021

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بعد قرار مفاجئ.. انخفاض أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021 بعد قرار مفاجئ.. انخفاض الذهب فى وعالميا مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021

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انخفض سعر الذهب فى السوق المحلى، مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021 بعد ارتفاعه فى منتصف اليوم فى استجابة لتغيرات الذهب عالميًا والذى ارتفع ثم عاد للانخفاض بشكل مفاجىء.

وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء الخميس، 885 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 774 جنيها، والعيار 18 قيراطًا 663 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6190 جنيها.

وشهد سعر الذهب عالميا، في مساء اليوم انخفاضا ملحوظا عقب موافقة مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون النقل البرى والبنية التحتية بقيمة 715 مليار دولارا مما دفع التداول نحو الدولار بسبب الأمل فى تحسن الاقتصاد والذى يعززه الانخفاض الحكومى وأدى القرار إلى رفع عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.18% مما يضغط على الذهب الذى تربطه علاقة عكسية به .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء الخميس، 783.92 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,775.46 $

«المصري اليوم» تنشر أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية.

الوحدة بالجنيه المصري
عيار 24 883 إلى 896
عيار 22 810 إلى 815
عيار 21 773 إلى 779
عيار 18 663 إلى 667
عيار 14 515 إلى 519
عيار 12 442 إلى 445
الاونصة 27.475 إلى 27.746
الجنيه الذهب 6.148 إلى 6.227
الكيلو 883.429 إلى 894.714

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الخميس 1 يوليو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 895.91 جنيه 57.08 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 821.25 جنيه 52.33 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 783.92 جنيه 49.95 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 671.93 جنيه 42.81 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 522.62 جنيه 33.30 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 447.96 جنيه 28.54 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 373.30 جنيه 23.78 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,271.38 جنيه 399.58 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27,865.98 جنيه 1,775.46 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 89,591.21 جنيه 5,708.23 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 895,912.09 جنيه 57,082.28 $

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