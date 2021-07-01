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تطلق صاروخ «سويوز» على متنه 36 قمرا صناعيا

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روسيا تطلق صاروخ «سويوز» على متنه 36 قمرا صناعيا تطلق صاروخ «سويوز» على متنه 36 قمرا صناعيا

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أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، دميتري روغوزين، اليوم الخميس، إتمام إطلاق ناجح للصاروخ «سويوز 2.1 ب» الذي نقل 36 قمرا صناعيا بريطانيا إلى مدارتها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكتب روغوزين على حسابه في «تلغرام»: «تم نقل جميع المركبات الفضائية الـ 36 إلى مداراتها التقديرية. اكتملت المهمة بنجاح. تهانينا». وتم إطلاق صاروخ «سويوز 2.1 ب» مع وحدة التسريع «فريغت» من قاعدة فوستوشني الفضائية في تمام الساعة 15.48 بتوقيت موسكو. ونقل الصاروخ الأقمار الصناعية إلى المدار الدائري المستهدف على ارتفاع نحو 450 كم. وبعد إطلاق هذه الشحنة الجديدة من الأقمار الصناعية، بلغ عدد أقمار «ون ويب» في المدار 254 قمرا صناعيا.

في وقت سابق، ذكرت الشركة أنه بعد ذلك سيكون بإمكان المجموعة تغطية جميع المناطق شمال خط العرض 50 درجة شمالا.

المصرى اليوم

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