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عصام مرعي: لم أرى لاعبو بيراميدز بهذا الحماس منذ بداية الدوري

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عصام مرعي: لم أرى لاعبو بيراميدز بهذا الحماس منذ بداية الدوري عصام مرعي: لم أرى لاعبو بيراميدز بهذا الحماس منذ بداية الدوري

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أشاد عصام مرعي، نجم السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«لاعبو بيراميدز، ظهروا بمستوى جيد، خلال الشوط الأول، حيث كانوا يقاتلون على كل كرة في الملعب، لم أرى [page-break] اللاعبين بهذا الحماس منذ فترة طويلة».

واضاف :«لو ظهر لاعبو بيراميدز بهذا مستوى مند بداية الموسم، لكان بيراميدز منافسًا قويًا على بطولة الدوري مع الأهلي والزمالك».

المصرى اليوم

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