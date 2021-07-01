أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

«بياخد فلوس أكتر من اللي يستحقها».. ميدو يهاجم لاعب بيراميدز

Print
«بياخد فلوس أكتر من اللي يستحقها».. ميدو يهاجم لاعب بيراميدز «بياخد فلوس أكتر من اللي يستحقها».. ميدو يهاجم لاعب بيراميدز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم السابق، تدخل نبيل عماد «دونجا»، لاعب خط وسط بيراميدز ضد حمدي فتحي لاعب الأهلي في مباراة الفريقين الجارية الآن بملعب السلام وي الأهلي.

وأشهر الحكم محمد عادل البطاقة الحمراء في وجه نبيل عماد «دونجا» بعد التدخل العنيف ضد حمدي فتحي مع نهاية الشوط الأول الذي حسمه التعادل السلبي.

وكتب ميدو عبر حسابه بتويتر: «أنا عمري ما شوفت لعّيب عنده إنذار يخش في كورة مشتركة كده في ماتش كبير».

وأكمل: «دونجا نموذج لبعض اللعيبة اللي بياخدوا فلوس اكتر بكتير من اللي يستحقوها سواء من الناحية الفنية أو من حيث شخصيته في الملعب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري