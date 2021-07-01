مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعاليات دورته الخامسة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

اختتم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة دورته الخامسة، التى أُقيمت من 25 حتى 29 يونيو، بالمسرح المكشوف على ضفاف النيل، حيث أهدت إدارة المهرجان الدورة الخامسة لاسم المخرجة التونسية مفيدة التلاتلى، والكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، تقديرًا لرحلة عطائهما.

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

شهد حفل الختام عدد كبير من نجوم الفن والثقافة، من بينهم الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، وعدد من نجوم الفن، من بينهم النجمة صفية العمرى، هنا شيحة، أحمد مجدى، أحمد وفيق، باسم سمرة، سلوى محمد على، مصطفى خاطر، جميلة عوض، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز.

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

وقدم حفل الختام الإعلامية رباب الشريف، وأخرجه مسرحيًا هشام عطوة، بينما نقله على قناة «نايل سينما» على الهواء مباشرة المخرج عبدالرحمن نصر.

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

وشارك 12 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، و14 ضمن مسابقة الفيلم القصير، ضمن فعاليات المهرجان، وشارك فى هذه الدورة 240 متدربًا ومتدربة من أبناء الصعيد، خاصة أسوان، وبلغت نسبة الفتيات 70%.

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

وكرَّم المهرجان فى حفل الافتتاح النجمة الفرنسية ماشا مريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائى منى البندارى. واستحدث المهرجان هذا العام مسابقة جديدة لأفلام الورش التى ينظمها على مدار العام.

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة