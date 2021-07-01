أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الآسيوي يرشح فهد المولد للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر يونيو

Print
الآسيوي يرشح فهد المولد للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر يونيو الآسيوي يرشح فهد المولد للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر يونيو

الآسيوي يرشح فهد المولد للفوز بجائزة أفضل لاعب عن شهر يونيو

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم السعودي ونادي الاتحاد فهد المولد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر يونيو الماضي.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في منطقة غرب آسيا خلال شهر يونيو الذي كان حافلاً بالمنافسة تحديداً في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وجاء اختيار اللاعبين بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

واختار الاتحاد القاري للفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر يونيو إلى جانب فهد المولد كلاً من علي مبخوت (الإمارات)، محمود المواس (سوريا)، جوان العمري (لبنان)، عبدالله فواز (عمان)، عبدالعزيز حاتم (قطر)، مهند علي (العراق).

وسمح الموقع الرسمي للاتحاد للقراء المشاركة في التصويت للاعب الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت لغاية يوم الاثنين 5 يوليو الجاري.

فهد المولد ()
في شهر يونيو الماضي حقق المنتخب السعودي في تصفيات ثلاثة انتصارات صريحة وبنتيجة واحدة 3-0 على كل من اليمن وسنغافورة وأوزبكستان، وبرز من "الأخضر" نجمه فهد المولد الذي سجل ثلاثة من الأهداف التسعة وكان له دور كبير في تصدر المنتخب الرابعة.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوي في المستقبل.. وسيحرس مرمى المنتخب

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى

أبرزها نيوم.. السعودية تطلع سلطان عمان على مشاريعها الكبرى