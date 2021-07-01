تشكيل فريق عمل لوضع ضوابط تطبيق كود البناء السعودي بمكة

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"الشريف": للارتقاء بجودة الأبنية وتحقيق نهضة عمرانية شاملة

شكّلت أمانة العاصمة فريق عمل لوضع الضوابط لتطبيق البرنامج الخاص بالرخص الإنشائية "كود البناء السعودي".

أوضح ذلك لـ"سبق"، متحدث أمانة العاصمة المقدّسة رعد الشريف؛ والذي قال إنه توافقًا مع تطلعات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للارتقاء بجودة الأبنية وتحقيق نهضة عمرانية شاملة، فقد أطلقت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع فريق تفعيل الرخص الإنشائية الفورية (بلدي) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الرخص الإنشائية الفورية للمباني الجديدة في 1 / 7 / 2021 بمتطلبات كود البناء السعودي، وتحقيقًا للتطلعات بأن تكون جميع المباني متوافقة مع كود البناء السعودي بوثيقة تأمين ضد العيوب الإنشائية، وتحت تنفيذ مقاول متخصص معتمد وبتصميم وإشراف مكاتب استشارية مؤهلة.

وأضاف: بدأت الإجراءات بتشكيل فريق عمل لوضع الضوابط لتطبيق البرنامج الخاص بالرخص الإنشائية بالأمانة، مكون من مختصين بإدارة رخص البناء المركزية بالأمانة والإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية والإدارة العامة للتقنية الرقمية والإدارة العامة للأراضي والمساحة والإدارة العامة لتجربة العميل وإدارة الشؤون الفنية بوكالة البلديات وفريق تفعيل الرخص الإنشائية بالوزارة حتى تم الانتهاء من إطلاق طلبات الرخص الإنشائية الجديدة وإطلاقها.

وأشار إلى أنه جارٍ استكمال باقي متطلبات الرخص الإنشائية خلال الفترة القادمة للتعديل والإضافة والتجديد وتصحيح الوضع والهدم والترميم والتمهيد والتكسير.أمانة العاصمة المقدسة كود البناء السعودي