أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ حفر الباطن يستقبل أعضاء جمعية منارة للعناية بالمساجد

Print
تأسست حديثاً بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

محافظ حفر الباطن يستقبل أعضاء جمعية منارة للعناية بالمساجد

استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ ‫حفر الباطن بمكتبه بديوان المحافظة الثلاثاء الماضي رئيس مجلس إدارة جمعية منارة للعناية بالمساجد نايف بن بدر المريخي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة تأسيس الجمعية بحفر الباطن.

ورحب محافظ حفر الباطن برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونوه بالدور المهم والمحوري للقطاع غير الربحي الذي وضعته رؤية المملكة ضمن محاورها نحو تحقيق مجتمع حيوي بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قراراً بالموافقة على تأسيس جمعية منارة للمحافظة على المساجد بمحافظة حفر الباطن برقم 2047.

وضم مجلس الإدارة كلاً من: نايف بريكان المريخي رئيساً، مساعد عاصي الظفيري نائباً للرئيس، عبدالرحمن مقبل الشمري مشرفاً مالياً، سالم غدير الظفيري عضواً، علي عثمان الظرف عضواً، فالح محمد الحربي عضواً، مسلط بندر المريخي عضواً، ناصر سليمان الخليوي عضواً، ونواف لافي المطيري عضواً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

شاهد ولي العهد وسلطان عُمان يتابعان نهائي اليورو

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

"طفرة فمأساة يعقبها شغف ومناشدة".. قصر"المؤسس" بمرات يحكي حقبة من التاريخ

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

كاتب عُماني: السعودية هي المستقبل ودرع العروبة وحصن الإسلام

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب

هل تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا طالت المدة قبل تلقِّي الثانية؟.. "الصحة" تجيب