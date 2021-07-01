محافظ حفر الباطن يستقبل أعضاء جمعية منارة للعناية بالمساجد

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تأسست حديثاً بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

استقبل الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ ‫حفر الباطن بمكتبه بديوان المحافظة الثلاثاء الماضي رئيس مجلس إدارة جمعية منارة للعناية بالمساجد نايف بن بدر المريخي، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة تأسيس الجمعية بحفر الباطن.

ورحب محافظ حفر الباطن برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونوه بالدور المهم والمحوري للقطاع غير الربحي الذي وضعته رؤية المملكة ضمن محاورها نحو تحقيق مجتمع حيوي بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أصدر قراراً بالموافقة على تأسيس جمعية منارة للمحافظة على المساجد بمحافظة حفر الباطن برقم 2047.

وضم مجلس الإدارة كلاً من: نايف بريكان المريخي رئيساً، مساعد عاصي الظفيري نائباً للرئيس، عبدالرحمن مقبل الشمري مشرفاً مالياً، سالم غدير الظفيري عضواً، علي عثمان الظرف عضواً، فالح محمد الحربي عضواً، مسلط بندر المريخي عضواً، ناصر سليمان الخليوي عضواً، ونواف لافي المطيري عضواً.