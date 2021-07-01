الأهلي وبيراميدز ..هدف أبيض وبطاقة حمراء في ملخص الفترة الأولى

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انتهت الفترة في لقاء الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي وذلك في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء جانب خططي قوي ومغلق من كلا المدربين وهو ما أثر سلباً على ظهور الفنيات الهجومية للاعبي الفريقين بسبب اختفاء المساحات الخالية وتواجد أكثر من لاعب في مركز وسط الملعب المدافع.

وتحصل عماد نبيل دونجا لاعب بيراميدز على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على حمدي فتحي في الدقيقة 45+2، وهو ما يعد أبرز ظواهر الفترة الاولى بجانب اشهار البطاقة الصفراء لإبراهم عادل وأحمد أيمن منصور وحمدي فتحي من جانب الأهلي.

الأهلي وبيراميدز ملخص الشوط الأول

وأهدر محمد شريف فرصة التقدم للمار الأحمر في بداية اللقاء بعد أن صوب الكرة أعلى عارضة الحارس أحمد الشناوي فيما سجل محمد مجدي أفشة هدفاً من هجمة منظمة ولكن تم إلغاءه بسبب التسلل.

وظهر رمضان صبحي بمحاولة هجومية مميزة ولكنها انتهت بتصويبة في يد الحارس محمد الشناوي، وأظهر أكرم توفيق مجهود بدني كبير وافساد لهجمات بيراميدز من الجانب الأيمن.