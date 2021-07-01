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بينها الهند وباكستان.. الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى 14 دولة

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بينها الهند وباكستان.. الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى 14 دولة بينها الهند وباكستان.. الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى 14 دولة
شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

بينها الهند وباكستان.. الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى 14 دولة

فرضت الإمارات اليوم (الخميس) حظراً على سفر مواطنيها إلى الهند وباكستان وبنجلادش ونيبال وسريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونجو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث شددتا مع بدء موسم السفر على ضرورة التزام مواطني الدولة بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والخاصة بفيروس"كوفيد-19" وأي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يجري السفر إليها.

الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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