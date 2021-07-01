أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جهاز تنمية المشروعات : إتاحة فرص عمل لشباب قريتي حمرا دوم وأبو حزام

Print
جهاز تنمية المشروعات : إتاحة فرص عمل لشباب قريتي حمرا دوم وأبو حزام جهاز تنمية المشروعات : إتاحة فرص عمل لشباب قريتي حمرا دوم وأبو حزام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن نسب الفقر في قريتي حمرا دوم وأبوحزام بقنا، اللاتي شهدتا أعمال عنف بين عائلتين أوقعت عشرات الضحايا، تتعدى الـ70 بالمائة، لذلك فكرنا في خطة لإتاحة فرص عمل لشباب القريتين، كي يتمكنوا من عيش حياة كريمة.

وأضاف «عبدالمالك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تدريب الشباب على كيفية إنشاء المشروعات وإداراتها، ومساعدتهم على الكسب وتحقيق ربح يوفر لهم الحياة بشكل أفضل .

وتابع رئيس قطاع المكاتب الإقليمية في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه سيتم التنسيق مع مختلف منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي، لتحسين مستوى المعيشة لجميع أفرد قريتي، أبوحزام وحمرا دوم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض