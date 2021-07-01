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التنمية المحلية: مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 58% من سكان

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التنمية المحلية: مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 58% من سكان مصر التنمية المحلية: مبادرة «حياة كريمة» تستهدف 58% من سكان

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» كانت عبارة مجموعة مهمة جدًا من المشروعات مثل تطوير 134 تجمع ريفي، ورفع كفاءة 16 ألف منزل، وتطوير 52 وحدة صحية، و1500 فصل دراسي جديدة، وتغطية 47 تجمع ريفي بالصرف الصحي، ورصف 118 كيلو من الطرف المحلية.

وتابع «قاسم»، خلال حواره ببرنامج «حوار الخميس»، مساء الخميس، أن مبادرة حياة كريمة تشمل 10600 قرية موزعة على جميع المحافظات المصرية، وتضمن هذه المبادرة تطوير البنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن المبادرة تضمن إنشاء 188 مدرسة جديدة، وصيانة 120 مبني تعليمي قائم، مشيرًا إلى أن هذا المشروع القومي يخدم 58% من سكان الدولة المصرية.

المصرى اليوم

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