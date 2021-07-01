أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نقيب المحامين السابق يكشف مخطط الإخوان الإرهابية للقضاء على النقابة

Print
نقيب المحامين السابق يكشف مخطط الإخوان الإرهابية للقضاء على النقابة نقيب المحامين السابق يكشف مخطط الإخوان الإرهابية للقضاء على النقابة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل على الاستحواذ على نقابة المحامين، لتقديم الخدمات لعناصرها من أموال النقابة بدون أحقية.

وتابع «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار الخميس»، مساء الخميس، أنه رفض المشاركة في لجنة وضع الدستور في عهد جماعة الإخوان الإرهابية مرتين، مشيرًا إلى أن الجماعة اختارت 20 اسم فقط من 100 اسم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والهدف من ذلك إضفاء مشروعية التنوع على إعداد الدستور.

ولفت إلى أن الأغلبية من غير المستغلين بنقابة المحامين هم أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، ولذلك عندما أخرج غير المستغلين من النقابة اعتبرته الجماعة العدو رقم واحد للجماعة الإرهابية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض