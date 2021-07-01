أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. اختتام "ملتقى الحضارات" بمشاركة من 32 دولة

Print
51 فنانة أسهمت في إنتاج أعمال فنية ضخمة

شاهد .. اختتام

عقد "ملتقى الحضارات"، في الرياض، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 51 فنانة أسهمت في إنتاج أعمال فنية ضخمة هدفت إلى بث رسالة التعايش والتمازج بين الحضارات والثقافات.

مثّل المشاركون أكثر من 32 دولة بينها "المملكة، الصين، ، فرنسا، بريطانيا، هولندا، إسبانيا، ألمانيا، الهند، باكستان، كينيا، جنوب إفريقيا، المكسيك، غواتيمالا، الأردن، ، السودان، سوريا، اليمن".

وتنوعت الأعمال الفنية من الفن التشكيلي والنحت والخزف والرسوم المتحركة اليابانية (الأنيميشن).

وعلى هامش "ملتقى الحضارات"، أُقيم معرض فني احتوى لوحات لعضوات "سينرجي" ومجموعة من الموهوبين تراوحت أعمارهم بين خمس سنوات إلى 17 سنة.

يُذكر أن "ملتقى الحضارات" قد تأسس في 2015 عبر مجموعة صغيرة لا تتجاوز خمس فنانات ونجحن خلال عمر قصير في الوصول إلى 51 فنانة حول العالم تحملن رسالة السلام واحترام الآخر عبر أعمال فنية صامتة تتحدث بلغة التعايش بين الشعوب والثقافات.

شاهد .. اختتام

شاهد .. اختتام

شاهد .. اختتام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021