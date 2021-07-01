أزمة بين «راموس» وباريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن وجود خلاف بين الإسبانى سيرجيو راموس وباريس سان جيرمان، على بنود التعاقد.

واقترب راموس (35 عامًا) من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد ورحيله مجانًا.

وبحسب الصحيفة، فإن راموس يريد عقدًا لمدة عامين، لكن سان جيرمان عرض عليه عقدًا لمدة عام واحد مع خيار التمديد لمدة عام إضافى.

وسبق أن واجه راموس نفس الخلاف مع ريال مدريد، والذى كان سببا في رحيله هذا الصيف، حيث عرض الميرنجى موسمًا واحدًا، وأراد اللاعب التوقيع لموسمين.

وأوضحت الصحيفة أن راموس سينضم لسان جيرمان بناءً على اختيار وترشيح من قبل البرازيلى ليوناردو، المدير الرياضى للنادى.

ومع ذلك، فإن ليوناردو لا يضمن له المشاركة أساسيًا، حيث يواجه راموس منافسة شرسة من الثنائى كيمبيمبى وماركينيوس.

سيرجيو راموس- صورة أرشيفية

واعتمد ليوناردو في اختياره لراموس على الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها، خصوصًا في دورى أبطال أوروبا «الحلم الأكبر لسان جيرمان»، حيث سبق وأن توّج راموس بتلك البطولة 4 مرات مع ريال مدريد.

في سياق آخر، ربطت تقارير صحفية عديدة مدافع ريال مدريد، رافائيل فاران، بمغادرة النادى الملكى هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، نظرًا لرغبته في مساواته ماليًا بزميله النمساوى الجديد ديفيد ألابا، ورفض الإدارة لهذا الطلب.

لكن بحسب موقع «ديفينسا سنترال» الإسبانى، فإن فاران لا يفكر في الرحيل عن الميرينجى، بل يريد تجديد عقده الذي سينتهى الصيف المقبل، وإكمال مسيرته في سانتياجو برنابيو.

وأضاف الموقع أن فاران يستهدف حمل شارة قيادة الفريق، خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد رحيل سيرجيو راموس، واقتراب نهاية مسيرة كريم بنزيما ومارسيلو ولوكا مودريتش.

كما أن الدولى الفرنسى يرى أنه لن يجد أفضل من ريال مدريد لاستكمال مسيرته الناجحة معه، التي حقق خلالها كل شىء، وأصبح واحدًا من أهم قلوب الدفاع في العالم.

وقال الموقع الإسبانى إن من المتوقع عقد اجتماع قريب، بين ممثلى فاران ومسؤولى ريال مدريد، للاتفاق على تفاصيل تجديد العقد.