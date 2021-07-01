الخارجية الروسية تعلق على حجب الولايات المتحدة مواقع عشرات وسائل الإعلام الإيرانية

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نددت وزارة الخارجية الروسية بحجب السلطات الأمريكية مواقع وسائل إعلام إيرانية، معتبرة أن الولايات المتحدة انغمست في لعبة مراقبي الإنترنيت.

وقالت زاخاروفا إن حجب وسائل الإعلام ليس تطبيقا للمعايير المزدوجة فحسب، بل ملاحقة بدوافع سياسية أيضا.

وأضافت: «الوقاحة التي تتصرف بها واشنطن تخرج عن كل الحدود. ويبدو أن تغير الإدارة في البيت الأبيض لم ينعكس على النهج من قضية حرية التعبير تجاه الأصدقاء والآخرين. يواصلون من جهة التحدث عن حرية التعبير وحقوق وسائل الإعلام، ومن جهة يقيدون الوصول إلى المصادر الإعلامية الأجنبية بصرف النظر عن القيم السامية التي ينادون بها».

وقالت: «يبدو أن الولايات المتحدة انغمست في لعبة مراقبي الإنترنيت ونسيت التزاماتها بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان».

وسبق أن أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن الولايات المتحدة حجبت المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التابعة لتحالف البث التلفزيوني والإذاعي الإيراني بسبب «انتهاك العقوبات الأمريكية».

وطال هذا القرار 33 موقعا للتحالف إضافة إلى 3 مواقع تابعة لـ«كتائب حزب الله» التابعة «للحشد الشعبي العراقي».