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محمد محسن: إيران تدرك أن التقارب المصري العراقي يخصم من رصيدها

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قال الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن إيران تتابع تحركات للتقارب مع العراق بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «آخر الأسبوع» المذاع على قناة صدى البلد، أن إيران تدرك أن أي تقارب مصري مع العراق يخصم من رصيدها.

وتابع رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية إن الشعب العراقي لم يعد ينطلي عليه الأفكار الطائفية التي تروج لها إيران.

وأوضح محمد محسن رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية أن إيران حولت العراق إلى ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية.

الرئيس يشارك في قمة رباعية بحضور ملك الأردن وقادة العراق - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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