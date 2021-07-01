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مصطفى بكري: كل يوم بنشوف إنجاز يصل حد الإعجاز

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مصطفى بكري: كل يوم بنشوف إنجاز يصل حد الإعجاز مصطفى بكري: كل يوم بنشوف إنجاز يصل حد الإعجاز

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أعرب الإعلامي مصطفى بكري بعد المشاركة في اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح .

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال حديثه في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتميز بالإنسانية في التعامل مع البشر والمشكلات واتخاذ القرارات.

وأضاف بكري أن مظهر اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة حياة كريمة، كان رائعًا للغاية، مشددًا «كل يوم نرى إنجاز يصل إلى حد الإعجاز».

وواصل الإعلامي مصطفى بكري حديثه قائلاً إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يحلم خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية بمشروع تصنيع مشتقات البلازما في .

وأضاف، أن هذا الحلم تحقق الآن على أرض الواقع وسيكون له تأثيرًا طبيًا على الدولة المصرية، حيث أن مصر أصبحت ثامن دولة لديها هذا المشروع الضخم -حسب حديث الدكتورة هالة زايد وزير الصحة-.

المصرى اليوم

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