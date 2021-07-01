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رمضان صبحي يداعب «عم حارث» قبل مباراة الأهلي وبيراميدز.. صورة

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قام رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي بمصافحة عم حارث، أشهر عامل في النادي الأحمر قبل لحظات من انطلاق مباراة الفريقين اليوم الخميس.

ويلعب الأهلي مساء اليوم بملعب السلام وي الأهلي بالقاهرة أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحرص رمضان على التحدث مع عم حارث ومصافحته أثناء دخول فريق بيراميدز لغرف خلع الملابس بملعب السلام وي الأهلي.

وانضم رمضان صبحي لصفوف بيراميدز بعد نهاية اعارته للأهلي.

رمضان ضبحي

المصرى اليوم

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