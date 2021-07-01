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بيراميدز يتفق على شراكة مع تيك توك العالمية كأول ناد مصري

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بيراميدز يتفق على شراكة مع تيك توك العالمية كأول ناد مصري بيراميدز يتفق على شراكة مع تيك توك العالمية كأول ناد مصري

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أعلن نادي بيراميدز عن اتفاقية شراكة مع منصة تيك توك العالمية، ليكون أول ناد مصري وعربي يتفق على شراكة مع المنصة العالمية لتظهر على قميص الفريق.

وأعطى المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، توجيهاته بالاتفاق مع المنصة العالمية واسعة الانتشار، وأعلن النادي عن التوقيع في بيان رسمي كالتالي:

بكل فخر واعتزاز يعلن نادي بيراميدز عن شراكته مع منصة TikTok العالمية كأول ناد مصري يتفق على شراكة مع المنصة العالمية الشهيرة.

ومن المقرر أن يظهر اسم منصة تيك توك على قميص نادي بيراميدز في إطار الاتفاق والشراكة التي تمت بين النادي والمنصة العالمية ذائعة الصيت والتي يستخدمها مئات الملايين حول العالم.

وتيك توك هو الراعي الرسمي ليورو ٢٠٢٠، وهو إحدى أهم منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، وبيراميدز بتلك الشراكة سيكون أول ناد مصري يوقع شراكة مع تلك المنصة العالمية.

واتفق مسؤولو نادي بيراميدز على تلك الشراكة خلال الساعات الماضية مع مسؤولي الرياضة في منصة تيك توك الشرق الأوسط.

وتيك توك منصة رائدة عالميًّا لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عبر الجوّال. وتكمن مهمتها في إلهام الناس وإثراء حياتهم من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعي وتزويدهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية.

وتنتشر مكاتب تيك توك في كل من لوس أنجلوس ونيويورك ولندن وباريس وبرلين ودبي ومومباي وسنغافورة وجاكرتا وسيؤول وطوكيو.

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