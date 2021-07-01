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الاتحاد الأوروبي يضيف الأردن إلى قائمته للسفر الآمن

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الاتحاد الأوروبي يضيف الأردن إلى قائمته للسفر الآمن الاتحاد الأوروبي يضيف الأردن إلى قائمته للسفر الآمن

جى بي سي نيوز :- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على إضافة 11 دولة، منها والأردن وقطر، لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، وافق سفراء دول الاتحاد السبع والعشرين، على إضافة هذه الدول في اجتماع اليوم الأربعاء، على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.
والقائمة لا تشمل بريطانيا، عضو التكتل السابق الذي ظهرت به سلالة دلتا المتحورة، التي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بمرض كوفيد-19 لقدرتها الكبيرة على العدوى.
وإلى جانب السعودية والأردن وقطر، تضم القائمة كندا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبروناي وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود.
ولا يزال بإمكان كل دولة من الاتحاد الأوروبي، طلب اختبار كوفيد-19 نتيجته سلبية، أو إخضاع القادمين إليها لحجر صحي.

جي بي سي نيوز

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