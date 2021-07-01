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مصدر أردني : لا علاقة لتلقي المطعوم بوفاة ستيني في مركز " الأردنية "

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مصدر أردني : لا علاقة لتلقي المطعوم بوفاة ستيني في مركز " الأردنية " مصدر أردني : لا علاقة لتلقي المطعوم بوفاة ستيني في مركز " الأردنية "

جى بي سي نيوز :– أكّد مصدر في وزارة الصّحة أنّ تقرير الطبّ الشرعي الأوليّ للستيني المتوفى في مركز تطعيم الجامعة الأردنيّة يفيد بأنّ لا علاقة لتلقي اللقاح بالوفاة.

وشدّد : أنّ اللّقاح الذين تلقّاه المتوفّي، أسترازينيكا، لم يتسببّ للمريض بما جرى له.

وأشار إلى أنّ المتوفي يُعاني من أمراض مزمنة أكّدها تقرير الطبّ الشرعيّ الأوّلي ، وفق هلا اخبار . 

وبيّن أنّ الوزارة، تتريّث قبل نشر البيان التفصيلي حول حالة المريض والسبب الدقيق للوفاة، وذلك بعد اكتمال جميع الفحوصات والاطلاع على التقارير المعنية.

ودعا المواطنين للإقبال على أخذ المطعوم، مؤكّدا أنه السبيل الوحيد لمجابهة انتشار الفيروس، خاصة مع تزايد الإصابة بمتحوري الفيروس الهندي (دلتا ودلتا+).

جي بي سي نيوز

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