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صحة السويس تتعاقد مع شركة شركة للأمن والحراسة

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صحة السويس تتعاقد مع شركة شركة للأمن والحراسة صحة السويس تتعاقد مع شركة شركة للأمن والحراسة

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أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس، عن تعاقد مديرية الصحة مع شركة كير سيرفس للأمن والحراسة التابعة للمخابرات وتوزيع الفرق بعد إستلامهم للعمل على أماكن عملهم بمستشفيات ومراكز ووحدات السويس، حيث أكد وكيل وزارة الصحة أن هذا المجهود يأتي بهدف تحقيق مزيدآ من الانضباط داخل المستشفيات وضبط الأمن والأمان والحفاظ على ممتلكات المنشأت الصحية وتنظيم وتسهيل العمل للمواطنين من أجل بداية تطبيق الجودة الطبية بمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمحافظة السويس، هذا وتهيب مديرية الصحة بالسويس بالسادة المواطنين بتسهيل مهمتم من اجل حفظ الامن وسهولة وتيسير العمل والحصول على جودة طبية سليمة، بالاضافة إلى تهيئة المناخ المناسب للأطباء والتمريض لأداء مهامهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

المصرى اليوم

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