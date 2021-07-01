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حملة لرفع المخلفات وتوصيل خط المياه بالسلام 2 بالسويس

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حملة لرفع المخلفات وتوصيل خط المياه بالسلام 2 بالسويس حملة لرفع المخلفات وتوصيل خط المياه بالسلام 2 بالسويس

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قام العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد يرافقه وليد شوقي رئيس حي عتاقة ومحمد عبدالله مدير عام المالية والإدارية بالمحافظة واشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع وفريق عمل من المتابعة والنظافة بالحي بمتابعة أعمال رفع القمامة ومخلفات البناء والتركمات القديمة بنطاق مدينة السلام 2 ومدينة النور والتي أسفرت عن رفع 450 طن مخلفات بناء وتراكمات قديمة خلال الثلاث ايام بمشاركة عدد من اللوادر وسيارات من الاحياء وحي عتاقة ضمن حملة رفع كفاءة النظافة العامة بالاحياء برعاية السيداللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والتي بدأت بحي فيصل مع بداية الأسبوع الجاري .

كما تفقد السكرتير العام المساعد اعمال تجربة ضغط المياه لتشغيل خط المياه بعد الانتهاء من توصيل مواسير خطوط مياه الشرب بمدينة السلام 2 بحي عتاقة لتدعيم المياه بالمدينة .

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمتابعة الخدمات والمرافق العامة والمشروعات والنظافة العامة ومتابعة خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس

المصرى اليوم

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