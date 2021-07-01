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الأهلي ضد بيراميدز .. تشكيل متوازن من موسيماني

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الأهلي ضد بيراميدز .. تشكيل متوازن من موسيماني الأهلي ضد بيراميدز .. تشكيل متوازن من موسيماني

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة بيراميدز بعد قليل، في إطار مواجهات الجول الـ27 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر ابراهيم - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط: آليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

ويسعى النادي الأهلي مواصلة نتائجة الجيدة قارياً بالعودة إلى الأجواء المحلية وتحقيق الفوز على بيراميدز في طريق البحث عن صدارة بطولته المفضلة.

فيما يأملالمدرب اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الجديد، أن تكون مواجهة الأهلي انطلاقة حقيقية نحو عودة الفريق إلى النتائج الجيدة واللحاق بالمربع الذهبي.

المصرى اليوم

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