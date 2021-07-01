إثيوبيا تحث متمردي تيجراي على الانضمام لوقف إطلاق النار والقتال مستمر

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حثت الحكومة الإثيوبية قوات المتمردين في إقليم تيجراي اليوم الخميس على الانضمام إلى وقف لإطلاق النار أعلنته في الصراع الدائر بينهما، بينما تجد وكالات الإغاثة صعوبة في الوصول إلى مئات الآلاف الذين يواجهون المجاعة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي سبق أن حكمت الإقليم، قالت يوم الاثنين إنها عاودت السيطرة على العاصمة مقلي بعد قرابة ثمانية أشهر من القتال.

وأعلنت الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد، لكن الجبهة الشعبية رفضت ذلك ووصفته بالمزحة. واستمرت القتال اليوم الخميس بينما يزيد الضغط العالمي على الجانبين من أجل الانسحاب.

وقال جيتاشو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لرويترز عبر هاتف متصل بالقمر الصناعي بينما سُمع دوي مدفعية خفيفة في الخلفية «العمليات مستمرة... عدد أسرى الحرب يزيد كل دقيقة».

وأضاف «نضيق الخناق على الأجزاء الغربية والجنوبية من أرضنا وسنحسب خطواتنا كي نحرر كل بوصة مربعة من تيجراي بالكامل».

وقالت اللجنة الدولية للإنقاذ إن جسرا فوق نهر تكازي القريب من بلدة شاير الشمالية دُمر، وهو ما «سيعرقل بشدة» وصول المساعدات إلى الإقليم أكثر من ذي قبل.

وقالت جيما كونيل رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة لمنطقة جنوب وشرق أفريقيا «نشعر بقلق بالغ إزاء تداعيات ذلك على وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق تواجه احتياجات ماسة وتهدد الحياة».

وتسيطر قوات تيجراي على شاير وعدة بلدات في الإقليم، بينما تسيطر قوات متحالفة مع الحكومة من إقليم أمهرة المجاور على الجانب الآخر من نهر تكازي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي «لكي يتم تنفيذ ذلك (وقف إطلاق النار) بالكامل فالأمر يحتاج إلى طرفين كما يقولون ولذا يتعين على الطرف الثاني أن يرد».

وأضاف أنه لم يتضح بعد «كيف ستدخل المساعدات وبأي وسيلة وما الذي سيحدث بشأن الرحلات الجوية».

ومع انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية وخطوط الإنترنت بالإقليم انكمشت بشدة قدرة وكالات الإغاثة على توصيل المساعدات لمن هم في أشد الحاجة للغذاء والخدمات الأخرى.

وقالت الأمم المتحدة في أوائل يونيو حزيران إن 350 ألفا على الأقل في تيجراي يواجهون المجاعة. وقدرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأسبوع الماضي أن العدد يبلغ 900 ألف.

وقالت حياة أبوصلاح المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «من الضروري جلب المزيد من العاملين والإمدادات إلى تيجراي وإعادة الكهرباء والاتصالات وضمان توفر السيولة النقدية والوقود في أنحاء الإقليم كي تستمر العمليات الإنسانية».