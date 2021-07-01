شمال سيناء تحتفل بذكرى 30 يونيو بماراثون ومهرجانات شبابية

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في اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.. أطلق الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، إشارة بدء الاحتفالات الشبابية بهذه المناسبة، والتى بدأت بماراثون شبابى من أمام مبنى المحافظة بالعريش، بحضور كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة وقيادات المديرية، وممثلى مراكز وأندية الشباب والطلائع والكشافة ومديرى الهيئات الشبابية والرياضية، حيث تم رفع أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض العبارات المؤيدة للثورة والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، وتم ترديد الأغانى والشعارات الوطنية لتهنئة شعب مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى بذكرى ثورة 30 يونية التي أعادت الاستقرار للبلاد وحافظت على مقدرات ومؤسسات الدولة المصرية.

وأكد المحافظ في كلمته الافتتاحية على تهنئة الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة، موجها حديثه إلى الأجيال الجديدة والشباب بأنه لولا ثورة 30 يونيو التي نحتفل يذكراها الثامنة اليوم لم نكن متواجدين هنا ولتغيرت الأوضاع عما نحن فيه الآن. وأعلن المحافظ أنه ينتهز هذه الفرصة ويوجه شكره وتقديره باسم جميع أبناء محافظة شمال سيناء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونتمنى له التوفيق ولمصرنا العزيزة وسيناء كل تقدم وازدهار.

انطلق المارثون الشبابى من أمام مبنى المحافظة إلى الصالة المغطاة بالعريش، حيث أقيمت المهرجانات والعروض والألعاب الشبابية احتفالا بهذه المناسبة.