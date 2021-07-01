أخبار عاجلة

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شمال سيناء تحتفل بذكرى 30 يونيو بماراثون ومهرجانات شبابية

Print
شمال سيناء تحتفل بذكرى 30 يونيو بماراثون ومهرجانات شبابية شمال سيناء تحتفل بذكرى 30 يونيو بماراثون ومهرجانات شبابية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.. أطلق الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، إشارة بدء الاحتفالات الشبابية بهذه المناسبة، والتى بدأت بماراثون شبابى من أمام مبنى المحافظة بالعريش، بحضور كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة وقيادات المديرية، وممثلى مراكز وأندية الشباب والطلائع والكشافة ومديرى الهيئات الشبابية والرياضية، حيث تم رفع أعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض العبارات المؤيدة للثورة والقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، وتم ترديد الأغانى والشعارات الوطنية لتهنئة شعب مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى بذكرى ثورة 30 يونية التي أعادت الاستقرار للبلاد وحافظت على مقدرات ومؤسسات الدولة المصرية.

وأكد المحافظ في كلمته الافتتاحية على تهنئة الشعب المصرى وأبناء المحافظة بهذه المناسبة، موجها حديثه إلى الأجيال الجديدة والشباب بأنه لولا ثورة 30 يونيو التي نحتفل يذكراها الثامنة اليوم لم نكن متواجدين هنا ولتغيرت الأوضاع عما نحن فيه الآن. وأعلن المحافظ أنه ينتهز هذه الفرصة ويوجه شكره وتقديره باسم جميع أبناء محافظة شمال سيناء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونتمنى له التوفيق ولمصرنا العزيزة وسيناء كل تقدم وازدهار.

انطلق المارثون الشبابى من أمام مبنى المحافظة إلى الصالة المغطاة بالعريش، حيث أقيمت المهرجانات والعروض والألعاب الشبابية احتفالا بهذه المناسبة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021