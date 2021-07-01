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ضبط 260 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بقنا

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ضبط 260 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بقنا ضبط 260 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بقنا

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تمكنت إدارتي الطب البيطري والتموين بفرشوط الخميس من ضبط 260 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها ببندر فرشوط، من ضبط جزار ، يقوم بذبح وتشفية بقرة أنثى ، خارج السلخانة، تزن حوالي 260 كيلو جرام.

وتبين وفقا لتقرير الطب البيطري ، أن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، لكونها مذبوحة خارج السلخانة، وكونها أنثى مريضة بالتهاب وتليف كبدي، وتم تسليم الجزار لمركز الشرطة.

ضبط لحوم فاسدة بقنا

تكونت اللجنة من الدكتور هاني قلاديوس، مفتش بيطري فرشوط، ومهند جابر السمان، مدير تموين فرشوط، و أشرف فوزي رئيس الرقابة التموينية، و مصطفى محمود ومحمد أحمد حفني، مفتشي تموين، وعمرو محمد الملقب رشاد، معاون تفتيش بيطري فرشوط.

المصرى اليوم

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